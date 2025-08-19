Brasil: una joven fue asesinada a golpes tras negarse a salir con un capo narco

Sther Barroso dos Santos, de 22 años, fue abusada y asesinada en Río de Janeiro. La familia denuncia que el responsable es un líder criminal de la banda Terceiro Comando Puro.
El asesinato de Sther Barroso dos Santos, una joven de 22 años, causa conmoción en Brasil. Según denunció su familia, la víctima fue atacada por Bruno da Silva Loureiro, alias Coronel, jefe de la banda Terceiro Comando Puro (TCP) en Río de Janeiro.
De acuerdo con testigos, Sther se negó a irse con él durante una fiesta y, tras esa negativa, fue brutalmente golpeada.
La dejaron en su casa en estado crítico
Horas después del ataque, la joven fue abandonada en la puerta de su casa en estado grave. Fue trasladada de urgencia al Hospital Albert Schweitzer, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
Los estudios forenses confirmaron que, además de la golpiza, Sther había sido abusada y torturada antes de morir.
El dolor de la familia y el reclamo de justicia
Su hermana expresó el profundo dolor en redes sociales: “Acabó con la vida de mi hermana en el lugar donde estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Solo Dios tenía ese derecho. Mi hermana soñaba con ser madre, soñaba con casarse. ¿Y ahora qué hago con mi vida sin ti?”.
El crimen generó indignación en la comunidad de Río de Janeiro, que exige justicia y la captura del capo narco señalado como responsable.