Maher Carrizo, la joya de Vélez y goleador clave en la Copa Libertadores

Con apenas 19 años, el santiagueño se consolida como el referente ofensivo del Fortín y marca diferencias en los partidos decisivos del certamen internacional.

Hoy 23:23

Vélez cuenta con un talento que se afianza partido a partido: Maher Carrizo. El juvenil, con apenas 19 años, se transformó en una pieza clave para Guillermo Barros Schelotto, no solo por su talento, sino por convertirse en el goleador del Fortín en la Copa Libertadores. Contra Fortaleza, confirmó su gran presente anotando un gol decisivo a los 7 minutos, que abrió el marcador y le dio tranquilidad al equipo en un cruce clave de octavos de final.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Carrizo ya había demostrado su impacto anteriormente: anotó frente a Peñarol en el debut (2-1), volvió a marcar contra Olimpia en la goleada 4-0, hizo presente su gol en el empate 1-1, y también gritó en el 3-0 frente a San Antonio Bulo Bulo. Con cinco goles en el torneo, lidera la tabla de artilleros de Vélez, dos por encima de Álvaro Montoro, que suma tres.

Su presente en Vélez

El camino de Carrizo en Vélez es meteórico. Su debut oficial fue el 6 de agosto de 2024 frente a San Lorenzo, y lo hizo con gol incluido, marcando un inicio soñado. Con casi un año de trayectoria, ya acumula 40 partidos y ocho goles, reflejando un crecimiento constante y sostenido. Durante el último mercado de pases, varios clubes, incluido River, mostraron interés, pero Vélez logró retenerlo.

El gol contra Fortaleza

El tanto ante Fortaleza fue un ejemplo de su oportunismo y técnica. Con un cabezazo impecable, Carrizo aprovechó un centro milimétrico de Elías Gómez, apareciendo en el momento justo para abrir el marcador en un partido decisivo.

Vélez tiene en Maher Carrizo no solo a un goleador, sino a un jugador capaz de marcar la diferencia en instancias claves de la Copa Libertadores, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol argentino.