Florencia Peña sobre la polémica de Guillermo Francella y Homo Argentum: “lo adoro, pero no pienso como él”

La actriz se refirió en Intrusos a las críticas hacia Guillermo Francella por su última película y destacó que, aunque no coincide con él, lo respeta y valora como colega.

21:37

En diálogo con Intrusos, Florencia Peña habló sobre el mal momento que atraviesa Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum, su nueva película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

“Yo creo que se han mezclado todos los temas”, comenzó la actriz, para luego aclarar: “Yo a Guille lo adoro, tengo un gran cariño por él, no solo porque trabajé mucho con él, sino porque ha sido un gran maestro para mí en la comedia”.

Peña remarcó que, aunque no comparte las declaraciones de su colega, mantiene un profundo respeto: “No pienso para nada como Guille, pero lo maravilloso es que podemos compartir la vida sin sentirnos enemigos”.

Florencia Peña: “El arte nunca puede estar vinculado a su resultado”

La actriz también expresó su mirada sobre la relación entre arte y política: “No estoy de acuerdo con lo que dijo, para mí el arte nunca puede estar vinculado a su resultado. Nosotros no sabemos cómo le va a ir a una película, si tuviéramos la certeza la vida sería distinta”.

En ese sentido, celebró el éxito en taquilla del film pero reconoció que la intervención del presidente en la discusión volvió el tema político: “Yo nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guille o a un colega porque digan cosas que no creo”.

¿Dónde ver Homo Argentum de Guillermo Francella?

La película ya superó los 330 mil espectadores en sus primeros tres días de estreno en cines y, tras su paso por la pantalla grande, llegará al streaming.

Los derechos de reproducción pertenecen a Disney+, por lo que la plataforma será la encargada de estrenar el film en las próximas semanas. Si bien no hay fecha confirmada, se estima que estará disponible entre 40 y 60 días después de su lanzamiento en cines.