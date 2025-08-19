Ingresar
Rocío González se despidió de La Voz Argentina en los knockouts

La santiagueña quedó fuera del certamen tras enfrentarse al cordobés Ezequiel Montagnino, aunque recibió elogios de La Sole por su talento y esfuerzo.

Hoy 22:42
Rocío González

Rocío González, la representante santiagueña en La Voz Argentina, culminó su paso por el certamen luego de quedar eliminada en la instancia de knockouts. En esta etapa, la joven cantante se enfrentó al cordobés Ezequiel Montagnino, a quien Soledad Pastorutti eligió para continuar en la competencia.

A pesar de no haber logrado avanzar, Rocío se llevó el reconocimiento del jurado y el cariño del público. La Sole destacó su esfuerzo, dedicación y las participaciones inolvidables que tuvo durante el programa.

Visiblemente emocionada, Rocío expresó tras su última presentación: “Gracias a todos, fue una experiencia grande para mí”.

De esta manera, la santiagueña cerró una etapa llena de aprendizaje y sueños cumplidos en uno de los escenarios más importantes de la televisión nacional.

