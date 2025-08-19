Detuvieron a un joven que era buscado por diversos robos en Añatuya

Transitaba por zona céntrica en actitud sospechosa. Al identificarlo dieron cuenta de su pedido de detención.
En horas de la madrugada de hoy, mientras el personal de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya realizaba recorridos preventivo, divisó en actitud sospechosa a un joven de 18 años en la intersección de la Avenida del Trabajo y Avenida 25 de Mayo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El individuo, fue identificado como de apellido Santoro, y al consultar a la base de la Comisaría 41 sobre su situación legal, se informó que posee un amplio prontuario en el ámbito delictivo y tenía un pedido de comparecencia ante la Justicia, por estar involucrado en diversos ilícitos.
Ante esta situación fue aprehendido de inmediato y trasladado a la dependencia policial para continuar con los trámites legales.
La detención se llevó a cabo en el marco de los operativos de seguridad y prevención que realiza la policía en la ciudad, buscando reducir el indice de inseguridad.