Detuvieron a un joven que era buscado por diversos robos en Añatuya

Transitaba por zona céntrica en actitud sospechosa. Al identificarlo dieron cuenta de su pedido de detención.

Hoy 22:31

En horas de la madrugada de hoy, mientras el personal de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya realizaba recorridos preventivo, divisó en actitud sospechosa a un joven de 18 años en la intersección de la Avenida del Trabajo y Avenida 25 de Mayo.

El individuo, fue identificado como de apellido Santoro, y al consultar a la base de la Comisaría 41 sobre su situación legal, se informó que posee un amplio prontuario en el ámbito delictivo y tenía un pedido de comparecencia ante la Justicia, por estar involucrado en diversos ilícitos.

Ante esta situación fue aprehendido de inmediato y trasladado a la dependencia policial para continuar con los trámites legales.

La detención se llevó a cabo en el marco de los operativos de seguridad y prevención que realiza la policía en la ciudad, buscando reducir el indice de inseguridad.