Los niños de Los Quiroga celebraron su día con una gran fiesta

La comisión municipal organizó una serie de eventos para que los más chicos celebraran su día junto a sus familias.

Hoy 22:32

Con el objetivo de llegar a todas las comunidades barriales para que ningún niño se quede sin la posibilidad de festejar su día, la Comisión Municipal de Los Quiroga organizó una serie de celebraciones en cuatro sectores, con la asistencia de cientos de chicos y de familias que compartieron una jornada de alegría.

Con juegos, chocolate, facturas, golosinas y mucha diversión se desarrollaron los festejos en los barrios Los Soria, Villa Suárez, Casilla, 100 Viviendas, Villa Coria, Perchil y Bajadita. También en el Polideportivo Municipal.

En este sentido, el comisionado Ariel Jiménez destacó la participación de todas las familias, quienes acompañaron y en muchos casos colaboraron con la realización de esta fiesta para agasajar a los más pequeños. También valoró el trabajo del personal de la comuna para el armado de la celebración en cada lugar.

“Nuestro propósito es que todos los chicos, sin hacer ningún tipo de distinción, puedan pasar un hermoso día, compartir un chocolate, facturas y divertirse con sus amigos. Como siempre, queremos estar presentes en todos los barrios, por ese motivo lo organizamos para que nadie se quede sin la oportunidad de festejar este día tan especial”, explicó Jiménez.