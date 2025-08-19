Filtran que Nico Vázquez ya habría perdonado una infidelidad previa de Gimena Accardi

Tras la confesión pública de la actriz sobre un desliz, en LAM aseguraron que no sería la primera vez que atravesaron una crisis por una infidelidad en sus 18 años de relación.

19/08/2025

En medio del revuelo mediático por la confesión de Gimena Accardi, quien admitió haber sido infiel a Nicolás Vázquez, ahora trascendió que no sería la primera vez que la pareja enfrentó un escándalo de este tipo.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América), en 2018 la actriz habría tenido un vínculo fugaz con otra persona, lo que generó tensión en la relación.

La versión de una infidelidad anterior

“En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora”, contó Ochoa en el programa.

Y agregó: “Lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Este personaje no era del entorno de ellos, pero era alguien a quien Nico más o menos podía llegar y conocer”.

Cómo atravesaron la crisis

De acuerdo al panelista, el vínculo fue pasajero: “Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano, y Nico lo supo”.

A pesar de la situación, la pareja habría decidido continuar con su relación y apostar nuevamente al amor. “Esto no es la primera vez que pasa”, concluyó Ochoa de manera enigmática.