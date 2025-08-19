Discapacidad, jubilados y universidades en LdO: tres voces sobre la crisis nacional

El rector de la Unse, Héctor Paz, la Dra. Carolina Agüero referente de Discapacidad y Carlos Casagrande de la Asociación Civil Centro de Jubilados Crecer, fueron entrevistados en Libertad de Opinión.

19/08/2025

En el programa Libertad de Opinión se abrió un debate sobre tres sectores clave y vulnerables de la sociedad: la educación superior, la discapacidad y los jubilados. El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), Héctor Paz; la referente en discapacidad, Carolina Agüero; y el dirigente de la Asociación Civil Centro de Jubilados Crecer, Carlos Casagrande, coincidieron en advertir sobre las consecuencias de las políticas nacionales en cada área.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rector Héctor Paz describió un escenario de “emergencia presupuestaria” en las universidades producto de los recortes aplicados por el Gobierno nacional. Señaló que en la Unse se han debido realizar fuertes ajustes para subsistir, lo que afecta la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. “Un país no puede desarrollarse sin educación superior”, sostuvo, remarcando que en las naciones más avanzadas la universidad es gratuita y apoyada por el Estado como política de desarrollo.

Libertad de Opinión - Héctor Paz

Por su parte, la abogada Carolina Agüero se refirió a la situación de las personas con discapacidad tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada previamente por el Congreso. Explicó que un fallo judicial declaró inválido ese veto en un caso puntual, pero aclaró que la medida no tiene alcance general y que el veto sigue vigente. “La expectativa está puesta en que los diputados insistan en la ley, porque el derecho a la salud sigue siendo el sector más postergado”, afirmó.

Libertad de Opinión - Carolina Aguero

El dirigente Carlos Casagrande expresó la preocupación de los jubilados frente al deterioro de sus ingresos y la falta de respuestas nacionales. Recordó que muchas provincias, incluida Santiago del Estero, perdieron sus cajas previsionales propias en los años ’90, lo que profundiza hoy la dependencia del sistema nacional. “Pensamos que íbamos a mejorar, pero estamos empeorando del todo. Esta crisis es culpa del Gobierno nacional”, remarcó, advirtiendo que muchos jubilados no pueden afrontar gastos básicos de salud ni sostener la educación de sus nietos.

Libertad de Opinión - Carlos Casagrande