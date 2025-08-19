Ricardo Diab (CAME): “Las pymes están en una encerrona por falta de consumo y pérdida de rentabilidad”

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, fue entrevistado este martes en Libertad de Opinión.

Hoy 23:23

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, analizó en Libertad de Opinión la situación económica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en el país. Con un panorama de ventas amesetadas, presión inflacionaria y apertura de importaciones, advirtió que el sector se sostiene más por la expectativa de los empresarios que por políticas de incentivo.

“Las pymes no están pasando por su mejor momento. Hay sectores que repuntan por su vínculo con la minería o la energía, pero el comercio masivo y la producción de bienes comunes siguen en cifras negativas. El consumo está planchado y no hay señales de recuperación hacia fin de año”, señaló. Según precisó, los últimos datos marcan una caída del 2% interanual en julio, con un acumulado que aún está 17,5% por debajo de 2023.

Diab apuntó que la pérdida de poder adquisitivo del salario es el factor central de la crisis. “Hoy el consumo depende del estado de ánimo y de la necesidad, pero no de la posibilidad económica. Con un aumento del 1% mensual más un bono, no hay margen para una mejora real. El que no tiene capacidad de consumo hoy, difícilmente la tenga en diciembre”, afirmó.

La apertura de importaciones también preocupa al sector. Si bien algunos comercios recurren a productos importados para sostener su stock, Diab advirtió que cuando una industria local cierra “termina afectando al comercio, porque desaparecen los clientes de esa cadena productiva”. Los rubros más golpeados son indumentaria, calzado, marroquinería, muebles y decoración, mientras que alimentos y bebidas muestran cierta estabilidad.

El titular de CAME cuestionó además la decisión del Gobierno de quitar rango de secretaría a la cartera Pyme tras la renuncia del funcionario Marcos Ayerra. “Me preocupa que no tenga ni siquiera ese rango. Yo diría que debería tener nivel ministerial, porque las pymes representan más del 70% de las empresas y hasta el 90% del empleo en el país”, enfatizó.

Finalmente, Diab consideró que el escenario se parece a los años 90, con fuerte apertura externa e incertidumbre política. “Las pymes están en una encerrona: no pueden mejorar salarios por la caída de ventas y, al mismo tiempo, esa falta de poder adquisitivo impide que el consumo repunte. Es un círculo difícil de romper”, concluyó.