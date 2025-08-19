Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

La Facultad de Filosofía y Letras distinguió al músico por su aporte a la música y a la cultura argentina. La ceremonia reafirmó su influencia en el rock nacional y en el pensamiento académico.

Hoy 23:49

Este martes 19 de agosto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió a Charly García con el título de Doctor Honoris Causa, en un acto realizado en la Facultad de Filosofía y Letras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta surgió desde la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, que destacó al músico por su “aporte a la música y a la cultura argentina” y por el valor político de sus canciones en distintos momentos de la historia.

Con humor, el propio artista celebró la distinción: “Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”.

El legado artístico y político de Charly García

Según el decano Ricardo Maneti, García es una de las figuras fundamentales de la cultura nacional, con una obra que combina innovación musical y compromiso social.

La iniciativa, presentada por Lisa Di Cione, Martín Liut y Marina Cañardo, puso en valor no solo su trayectoria artística, sino también el impacto académico y social de su obra, que ha sido objeto de múltiples investigaciones, publicaciones y análisis en universidades argentinas.

Charly García y su influencia en el rock argentino

Durante la ceremonia, los especialistas destacaron que García fue una pieza clave en la evolución del rock argentino, especialmente en la década del 80, cuando el género se consolidó como un fenómeno cultural en toda Latinoamérica junto a artistas como Soda Stereo y Miguel Mateos.

“Charly García no es un héroe, es apenas un hermano al que las cosas que conocemos le duelen tan hondo, que su modo de defenderse es crear cosas para el corazón de quien quiera”, recordó el escritor Miguel Grinberg, citando un pasaje de su libro Cómo vino la mano.

Un homenaje que trasciende la música

El reconocimiento de la UBA legitima la obra de Charly García no solo como parte del patrimonio cultural argentino, sino también como objeto de estudio académico.

La ceremonia en la sede de Puán reunió a referentes de la música y del ámbito universitario, que celebraron la capacidad del artista para expresar, a través de sus canciones, el universo simbólico argentino.