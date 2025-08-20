Noel Gallagher habló sobre la gira de Oasis y elogió a su hermano Liam: "Estoy orgulloso de él"

El guitarrista reconoció que el regreso de la banda tras 16 años lo tiene “completamente asombrado” y destacó la energía del público en cada show.

El músico británico Noel Gallagher rompió el silencio sobre la gira mundial de Oasis, la primera en más de 16 años, y sobre su reencuentro con su hermano Liam, con quien mantiene una conocida historia de conflictos. En diálogo con TalkSport, señaló que se siente “completamente asombrado” por la respuesta del público.

“Cada noche es como la primera para la gente, y eso le da a los shows una energía única. Ha sido realmente increíble”, expresó el compositor, admitiendo que pocas veces se queda sin palabras.

En el debut en Cardiff, los hermanos sorprendieron al aparecer tomados de la mano. Aunque Noel aclaró que “no somos de ese tipo de gestos”, reconoció que es “genial volver a estar en una banda con Liam” y que había olvidado “lo divertido que era”.

Sobre la magnitud de la gira, Noel confesó que “subestimó lo que implicaba” y relató que, hacia la segunda canción del primer concierto, “las piernas se me habían vuelto de gelatina”.

Si bien evitó mostrarse excesivamente efusivo, el guitarrista admitió: “Liam lo está rompiendo y estoy orgulloso de él. Yo no podría hacer lo que él hace en los estadios, no va con mi naturaleza. Pero lo miro y pienso: ‘Bien por ti, colega’”.

Tras concluir la etapa en el Reino Unido e Irlanda, la gira continuará en Norteamérica, con dos paradas previas en Londres en septiembre. Luego seguirá por Asia, Australia y Sudamérica, con cierre previsto para noviembre, aunque ya circulan rumores sobre una posible extensión. Ante la consulta, Noel evitó dar precisiones y cambió de tema: “Bueno, hablemos de fútbol”.