Laura Laprida fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Otto

La actriz y su marido, Eugenio Levis, le dieron la bienvenida a su bebé. La trilliza de Oro María Eugenia, flamante abuela, publicó un dulce video con su nieto.

Hoy 07:52

Las Trillizas de Oro sumaron a un nuevo integrante a su gran familia. Laura Laprida, la hija de María Eugenia Fernández Rousse y el expolista Horario Laprida, fue madre por primera vez. El martes 12 de agosto la actriz y su marido Eugenio Levis fueron padres de Otto. Ahora, una semana después del parto que tuvo lugar en Madrid, España, los flamantes padres presentaron a su hijo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“12/08 Bienvenido Otto. Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor, estamos muy bien y contentos, disfrutando y aprendiendo de este bebuchi”, comentó Laprida en un posteo que hizo en Instagram este martes 19 de agosto. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos. La primera fue una imagen en blanco y negro de madre e hijo, la cual fue tomada por Levis que es fotógrafo. Las siguientes fueron de cuando estaban yendo al hospital y del momento previo a dar a luz.

La actriz también compartió una imagen dándole el pecho a su bebé recién nacido. “Lactancia, lo más lindo y desafiante del mundo”, comentó. También subió una foto de Eugenio Levis con su hijo y expresó: “Todo lo que está bien”. La última foto del carrete fue de los tres mientras abandonaban el hospital y se dirigían a su casa para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas.

Rápidamente, sus seguidores los felicitaron y le dieron la bienvenida a Otto. “Dios, los amo”, comentó Yoyi Francella y Santiago Talledo agregó: “Cosita hermosa”. Celeste Cid escribió: “Bebito, ¡hola Otto!" y Luz Cipriota sumó: “Ay qué cosita. ¡Bienvenido!“. Mery del Cerro, Bárbara Lombardo, Benjamín Rojas, Emilia Attias, Eleonora Wexler, Verónica Lozano, Manuela Pal y Clara Alonso también dejaron sus comentarios.

Por otro lado, quienes también compartieron su emoción por la llegada del bebé fueron Las Trillizas de Oro. “Hola Otto. Te estábamos esperando… Bienvenido al clan”, comentaron desde la cuenta de Instagram de las hermanas junto a un dulce video de María Eugenia hablándole a su nieto. “Hola bebito, bienvenido a este mundo. ¿Cómo estás? Dormidito. Yo soy Coqui, tu abu. Sabés la cantidad de primos que tenés y hay uno que nació hace poquito, así que van a ser re compañeros", expresó en referencia al nacimiento de Romeo, el hijo de Pilar Laprida y su pareja Jerónimo Bas, que nació en enero.

“Te cuento, que Coqui tiene dos hermanas muy iguales. Primero te vas a confundir, pero no te preocupes porque yo me voy a encargar de que me encuentres siempre. Bebito te hiciste rogar pero ya está. Te amo bebé“, sentenció la abuela orgullosa, que viajó a España para acompañar a su hija.