Una senadora del PRO cuestionó el acceso de los niños argentinos al Garrahan: "Ese derecho yo no lo conozco"

Carmen Álvarez Rivero generó una fuerte polémica al expresar que los niños argentinos no tienen derecho a ser tratados en el hospital Garrahan. A pesar de sus aclaraciones, las críticas de sus pares no se hicieron esperar.

Hoy 08:20

La senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, desató una polémica en la Cámara Alta al plantear, durante una reunión de comisiones, que no considera que los niños argentinos tengan derecho a ser tratados en el hospital Garrahan. En un comentario realizado durante el plenario de comisiones del Senado, donde se discutía el proyecto de emergencia pediátrica, Álvarez Rivero expresó: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”.

La frase generó fuertes críticas, especialmente de su par, el senador radical Martín Lousteau, y otros legisladores de la oposición, quienes acusaron a Álvarez Rivero de desinformar y desestimar el rol de hospitales públicos de alta complejidad en el país.

En su defensa, la senadora aclaró posteriormente que había sido “malinterpretada”. Explicó que su comentario estaba dirigido a la necesidad de debatir la distribución de recursos en el sistema de salud argentino y no a negar el acceso a los niños a atención médica. En su intervención, señaló que la atención sanitaria debe ser competencia de las provincias y no del Estado federal, refiriéndose especialmente al caso de Córdoba, que recibe a pacientes de otras jurisdicciones, generando una carga económica para la provincia.

Álvarez Rivero subrayó que, en su opinión, el sistema de salud privado y público de provincias como Córdoba atiende a una gran cantidad de personas provenientes de otras provincias, lo que, según su punto de vista, debería generar una discusión sobre los recursos destinados a estas situaciones. “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción”, planteó, aludiendo al impacto económico que esto tiene en los residentes de la provincia.