Argentina suspendió las exportaciones de productos avícolas por un brote de influenza aviar en Buenos Aires

El Senasa detectó un caso de influenza aviar en gallinas ponedoras en Los Toldos, lo que obligó al país a suspender preventivamente las exportaciones hacia los mercados internacionales.

Hoy 08:56

La Argentina suspendió la exportación de productos avícolas tras detectarse un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP H5) en gallinas ponedoras en el establecimiento de la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. El diagnóstico fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), luego de analizar las muestras tomadas tras una notificación de signos clínicos compatibles con la enfermedad.

El brote obligó al país a perder temporalmente el estatus de libre de influenza aviar (IA) y activar un protocolo preventivo para evitar la propagación de la enfermedad. Así, el gobierno argentino comunicará a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sobre la situación y suspenderá de manera temporal las exportaciones de productos avícolas hacia los países que mantienen acuerdos de libre de esta enfermedad.

No obstante, Argentina podrá continuar comercializando productos avícolas con aquellos países que reconocen la estrategia de zonificación y los compartimentos libres de la IAAP.

El Senasa ha establecido una Zona de Control Sanitario (ZCS) de 3 kilómetros alrededor del brote, donde se intensificaron las medidas sanitarias de contención, bioseguridad, y restricciones de movimientos. Además, se ha dispuesto una zona de vigilancia de 7 kilómetros, donde se realizan tareas de monitoreo y control epidemiológico.

Entre las medidas, también se incluye el despoblamiento de las aves afectadas y su disposición final, así como la higienización y desinfección de las instalaciones comprometidas.

El Senasa ha señalado que la zona afectada no es una de las principales regiones productoras de aves en el país, por lo que el impacto de este brote se considera limitado en términos de producción y exportación.

Es importante recordar que la influenza aviar (IA) es una enfermedad viral altamente infecciosa que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, aunque también puede transmitirse a otros animales, como equinos, porcinos y caninos, e incluso a seres humanos. Esta enfermedad se clasifica en dos tipos: