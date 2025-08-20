Un anciano fue asaltado en su casa en el Bº Jorge Newbery: lo amenazaron de muerte y le robaron 20 mil dólares

El delincuente, tras conseguir su botín, encerró al hombre de 75 años en el baño de la vivienda para proceder a su fuga.

Hoy 09:12

En un hecho de robo violento, un hombre de 75 años, conocido como González, fue víctima de un asalto perpetrado por un hombre que se presentó en su vivienda en calle Octavo Coco del barrio Jorge Newbery. Según fuentes policiales, el delincuente tocó el timbre de la casa y se hizo pasar por "Acho" Gómez, el exyerno del propietario, lo que provocó que González saliera a atenderlo.

Al abrir la puerta, el hombre fue sorprendido y reducido con un cuchillo, y el atacante lo amenazó de muerte mientras le exigía dinero. Con el cuchillo apoyado en su espalda, González se vio obligado a entregarle al delincuente 20 mil dólares, distribuidos en dos fajos de 10.000 dólares cada uno, así como también un reloj de plata con cristal de zafiro marca Rolex, que el hombre tenía guardado en su caja fuerte.

El delincuente, tras conseguir su botín, encerró al anciano en el baño de la vivienda para proceder a su fuga.

El hecho fue denunciado a la Comisaría Comunitaria N°5, ubicada en el mismo barrio, donde los investigadores iniciaron las diligencias correspondientes para dar con el paradero del delincuente, que actuó con gran violencia y premeditación.