Francos habló en la previa de la mega sesión en Diputados: “Estamos tratando de convencer a la mayoría del daño que hace insistir con estas leyes”

El jefe de Gabinete dijo que el oficialismo trabajó para ratificar los vetos del presidente Milei al aumento en jubilaciones y la Ley de Emergencia de Discapacidad.

Hoy 09:43

Guillermo Francos habló horas antes de la mega sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados donde la oposición intentará revertir los últimos cuatro vetos del presidente Javier Milei.

"Estamos tratando de convencer a la mayoría del Parlamento del daño que hace insistir con estas leyes que imponen aumentos de jubilaciones y el incremento del bono, sin tener en cuenta el impacto presupuestario", afirmó en diálogo con radio Mitre.

El jefe de Gabinete argumentó que es competencia del Poder Ejecutivo, y no del Legislativo, la asignación de recursos. Y advirtió que sino se vuelve a la etapa del kirchnerismo con emisión de pesos para sostener los gastos, y que eso repercute en la inflación, eje central del programa económico libertario.

"No hay mayor crueldad que la inflación y eso está demostrado. Hemos bajado la pobreza a niveles de 30 y pico por ciento, cuando veníamos de 53%", señaló.

El temario en la cámara Baja también incluye los dos proyectos de los gobernadores -sobre coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)- y el proyecto para destrabar la comisión investigadora $LIBRA por el cripto escándalo que involucra al Presidente.

Francos además opinó respecto a la postura de los gobernadores, luego que el cordobés Martín Llaryora asegurara que no respaldará el rechazo a la emergencia en discapacidad.

"Muchos gobernadores apoyan y entienden. Estamos en campaña electoral y es muy difícil, este es el único Presidente que ha encarado la campaña sin ningún 'plan platita'", remarcó.

Francos también reconoció que tanto el tema de los jubilados como la discapacidad son temas sensibles para la sociedad.

"Muchos gobernadores piensan que esto puede solucionarse. Bueno que vengan y vean cuáles son los recursos, los gastos, o que cedan la parte de la coparticipación federal y digan: 'Con esto aportamos para pagar mayores fondos a todos los servicios de discapacidad'", chicaneó a los gobernadores.

Finalmente, el funcionario nacional se mostró confiado en que La Libertad Avanza conseguirá ratificar los vetos presidenciales.

"Hemos trabajado para tratar que entiendan ese tercio que se necesita para sostener los vetos, porque es una política del Gobierno, que en el corto plazo es dura para esos sectores, pero que en el mediano y largo plazo es un beneficio para todo el país", sentenció.