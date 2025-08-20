Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 AGO 2025 | 20º
X
WhatsApp

Vecinos del barrio Sáenz Peña reclaman por la falta de iluminación pública

Hace tres semanas que varias calles permanecen a oscuras y los vecinos denuncian inseguridad en la zona.

Hoy 11:31

Vecinos del barrio Sáenz Peña manifestaron su preocupación por la falta de iluminación pública, que afecta a distintas calles y pasajes desde hace aproximadamente tres semanas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relataron, realizaron varios reclamos, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas. La situación genera preocupación en la comunidad debido a los hechos de inseguridad que se vienen registrando.

Viven robando aquí y encima ahora estamos sin luz en las calles. Sobre todo, en los pasajes.”, expresó uno de los vecinos al remarcar el problema.

Vecinos del barrio solicitaron a las autoridades correspondientes que se restablezca el servicio de alumbrado público lo antes posible, ya que aseguran que se sienten expuestos durante la noche.

TEMAS Iluminación

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Piden la prisión preventiva para médico acusado de violar a menor de 17 años
  2. 2. El tiempo para este miércoles 20 de agosto en Santiago del Estero: soleado y con 25ºC de máxima
  3. 3. Insólito: compró seis Iphones pero recibió un paquete con un detergente y una caja vacía
  4. 4. Una senadora del PRO cuestionó el acceso de los niños argentinos al Garrahan: "Ese derecho yo no lo conozco"
  5. 5. Un anciano fue asaltado en su casa en el Bº Jorge Newbery: lo amenazaron de muerte y le robaron 20 mil dólares
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT