Vecinos del barrio Sáenz Peña reclaman por la falta de iluminación pública

Hace tres semanas que varias calles permanecen a oscuras y los vecinos denuncian inseguridad en la zona.

Hoy 11:31

Vecinos del barrio Sáenz Peña manifestaron su preocupación por la falta de iluminación pública, que afecta a distintas calles y pasajes desde hace aproximadamente tres semanas.

Según relataron, realizaron varios reclamos, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas. La situación genera preocupación en la comunidad debido a los hechos de inseguridad que se vienen registrando.

“Viven robando aquí y encima ahora estamos sin luz en las calles. Sobre todo, en los pasajes.”, expresó uno de los vecinos al remarcar el problema.

Vecinos del barrio solicitaron a las autoridades correspondientes que se restablezca el servicio de alumbrado público lo antes posible, ya que aseguran que se sienten expuestos durante la noche.