Añatuya: dos mujeres protagonizaron incidentes en el Hospital Zonal

Personal policial debió intervenir tras una discusión que derivó en una gresca en la entrada del nosocomio.

Hoy 11:53

En la mañana de este miércoles, se registró un incidente en el Hospital Zonal de Añatuya, cuando dos mujeres se enfrentaron en la entrada del establecimiento.

El personal de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya fue alertado mediante un llamado telefónico que solicitaba presencia policial ante los disturbios que se estaban produciendo en el lugar.

Según el informe policial, una de las mujeres, identificada como Brandan, del barrio La Merced, se encontraba en el hospital acompañando a su madre para un control médico, cuando llegó González, del barrio Tradición, junto con su hijo mayor de edad, de apellido Gómez.

La señora Brandan reconoció al joven, quien era ex pareja de su hermana y, según indicios, la habría agredido físicamente días atrás y mantenía un constante hostigamiento hacia ella.

Ofuscada por su presencia, Brandan confrontó al joven, y la situación escaló cuando la madre del mismo intervino físicamente, sujetándola del cabello y arrojándola al suelo.

Tras calmar la situación, los efectivos policiales invitaron a ambas partes a la dependencia policial correspondiente para que formalicen la denuncia penal.