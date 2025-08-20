Thiago Fernández, apartado de Vélez: se entrenará diferenciado hasta fin de año

El mediocampista de 20 años decidió no renovar contrato con el Fortín y se iría libre en enero de 2026, probablemente al Villarreal de España. La dirigencia lo separó del plantel mientras continúa su recuperación tras una rotura de ligamentos.

Hoy 12:46

Vélez Sarsfield emitió un comunicado oficial este miércoles confirmando que Thiago Fernández fue apartado del plantel profesional y se entrenará de manera diferenciada. La decisión llegó luego de que el futbolista, surgido de las inferiores, rechazara renovar su contrato con la institución de Liniers, ya que pretende quedar libre para negociar su futuro en Europa.

El mediocampista de 20 años recibió el alta médica recientemente tras superar una rotura de ligamentos que sufrió en diciembre de 2024. Según explicó Vélez, las negociaciones por la renovación comenzaron incluso antes de su lesión, pero, pese a aceptar la última contrapropuesta del entorno del jugador, Fernández decidió no extender su vínculo, que finaliza el 31 de diciembre de 2025.

En su comunicado, el Fortín remarcó que la medida busca proteger el patrimonio del club y dejó un mensaje claro: “Sentimos que el Club debe estar por encima de todo: formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas individuales que perjudiquen a Vélez”.

Aunque aún no hay anuncio oficial, todo indica que Fernández tendría un acuerdo avanzado con Villarreal de España, donde podría compartir equipo con Juan Foyth a partir de la próxima temporada. Hasta entonces, el juvenil continuará trabajando de forma diferenciada y no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Vélez.