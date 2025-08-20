Se programó la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña

La actividad se desarrollará entre el jueves 21 y el lunes 25 de agosto.

Hoy 12:52

La Liga Santiagueña definió el cronograma de la séptima fecha del Clausura, que comenzará el jueves con un compromiso, luego cuatro encuentros el viernes, cuatro el domingo y cerrará el lunes 25, con el choque entre Güemes y Defensores de Forres. Será una jornada clave en la recta final de la fase regular, con equipos buscando escalar posiciones en la tabla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Programación completa – 7ª Fecha

Jueves 21

Mitre vs. Independiente (F) – Cancha CAM – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)

Viernes 22

Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético) – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Puertas cerradas )

) Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino – Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25