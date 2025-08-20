Ingresar
Se programó la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña

La actividad se desarrollará entre el jueves 21 y el lunes 25 de agosto.

Hoy 12:52

La Liga Santiagueña definió el cronograma de la séptima fecha del Clausura, que comenzará el jueves con un compromiso, luego cuatro encuentros el viernes, cuatro el domingo y cerrará el lunes 25, con el choque entre Güemes y Defensores de Forres. Será una jornada clave en la recta final de la fase regular, con equipos buscando escalar posiciones en la tabla.

Programación completa – 7ª Fecha

Jueves 21

  • Mitre vs. Independiente (F) – Cancha CAM – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)

Viernes 22

  • Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético) – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)
  • Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino – Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

  • Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25

  • Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H. – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

