Definieron días y horarios para la 3ª fecha del Clausura de Inferiores en la Liga Santiagueña

Los partidos se jugarán entre el viernes 22 y el martes 26 de agosto en distintas canchas de la provincia.

Hoy 13:13

La Liga Santiagueña dio a conocer el cronograma completo para la disputa de la 3ª fecha del Clausura 2025 en las Divisiones Inferiores. La actividad comenzará el viernes 22 y se extenderá hasta el martes 26 de agosto, con una programación que incluye partidos decisivos en todas las categorías y en las diferentes zonas.

