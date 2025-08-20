Gran movilización en contra de los recortes del Gobierno Nacional en el área de discapacidad

Vecinos y profesionales se manifestaron este miércoles en la Plaza Libertad para exigir la restitución de los derechos de las personas con discapacidad, afectados por el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante la mañana de este miércoles, gran cantidad de personas se congregaron en la Plaza Libertad de la Capital santiagueña para alzar la voz en contra de los recortes del gobierno nacional en el área de discapacidad. Bajo la consigna "No al Veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad", la marcha reflejó la profunda preocupación y el estado de alerta que atraviesan los sectores afectados.

La movilización reunió a diversas instituciones, profesionales y familias de toda la provincia que, unidos, buscan presionar al gobierno para que revierta la decisión presidencial que deja a una de las poblaciones más vulnerables en una situación crítica.

El reclamo no solo exige la restitución de prestaciones y el financiamiento de terapias y tratamientos esenciales, sino que también defiende el futuro de miles de niños y jóvenes con discapacidad, quienes dependen de estas políticas para garantizar su desarrollo y bienestar.

Es importante destacar que en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, la oposición buscará sostener las leyes de Emergencia en Discapacidad, el aumento a los jubilados y la moratoria previsional, todas vetadas por el presidente Javier Milei. La movilización también se enmarca en el rechazo a estas decisiones que, según los manifestantes, agravarán la situación de los más necesitados.