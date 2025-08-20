“Estamos preparados para ofrecer una alternativa distinta a los santiagueños”

Mariana Morales, diputada provincial de Unidos para el Futuro destacó en Radio Panorama por qué acompañara la fórmula de Roger Nediani en procura de renovar su banca en la Legislatura.

Hoy 13:43

La diputada provincial Mariana Morales, integrante del bloque Unidos para el Futuro, confirmó que aspira a renovar su banca en las próximas elecciones, dentro de la lista que lleva como candidato a gobernador a Roger Nediani.

En diálogo con Radio Panorama, Morales señaló: “Hay distintas propuestas y distintos políticos que aspiran a representar a los santiagueños, que seguramente traerán diferentes miradas del Santiago que queremos por delante”.

Respecto a su acompañamiento a Nediani, la legisladora recordó que en un principio compartieron espacio dentro del Frente Renovador, pero que luego conformaron una nueva alternativa política: “Formamos nuestro propio espacio de acuerdo a los disensos, tras no coincidir en las formas y en las prioridades de gestión. Nediani ha trabajado mucho y conoce la provincia ampliamente por su labor como ingeniero agrónomo, lo que le permitió vincularse directamente con la producción primaria de las economías regionales”.

En ese sentido, agregó “estamos preparados para llevar una alternativa distinta a los santiagueños. Respondemos a ideales básicos del peronismo, con distintos puntos de aplicación, pero con un eje trascendental en la democracia. Es un espacio con libertad para pensar, trabajar y potenciar ideas, lo cual es valorable para generar igualdad de oportunidades”.

La diputada también remarcó el impacto de las políticas nacionales en la realidad provincial: “Las decisiones a nivel nacional afectan directamente la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Tenemos ideales generales de lo que queremos como país, pero también exigimos que se respete el federalismo y nuestra autonomía”.

Finalmente, al referirse a la situación en La Banda, consideró que "los bandeños somos muy resilientes. Tenemos una lucha diaria por nuestra ciudad y es por eso que eligieron a Roger Nediani como intendente, en un contexto de crisis económica y de decisiones nacionales que afectan notablemente a los vecinos. Es una lucha diaria para contener a los empleados y ciudadanos que necesitan atención primaria y se ven vulnerados en sus derechos”.