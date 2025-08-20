Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves, viernes, sábado y domingo se producirán interrupciones que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 15:03

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 21 de agosto:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Industria, Vinalar y Santa Lucia de la ciudad Capital

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de La Bajada (dpto. Banda)

de 13:00 a 16:00 hs afectando parte del barrio Primera Junta de la ciudad Capital (comprendido entre Caseros, Viamonte, Juan de San Martín y Domingo Matheu) y a la localidad de Medellín

de 14:00 a 17:00 hs afectando parte del barrio Colón de la ciudad Capital (comprendido entre Colón, Maipú, Milburg y Hermanos Wagner)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a la ciudad de Bertrán y sus zonas rurales aledañas

de 15:00 a 18:00 hs afectando parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Roberto Delgado, Manuel Frías, Haidee Pianetto y Sara Díaz de Raed)

de 15:00 hs a 18:00 hs afectando a la localidad de La Bajada (dpto. Banda)

Viernes 22 de agosto:

de 09:00 a 12:00 hs afectando parte de la ciudad de Loreto (colonia Hipólito Irigoyen)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Maco (dpto. Capital)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Pozo Betbeder (dpto. Pellegrini).

Sábado 23 de agosto:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de El Alambrado (dpto. Banda)

de 13:30 a 16:30 hs afectando al barrio Matadero de la ciudad de La Banda.

Domingo 24 de agosto:

de 09:00 a 12:00 hs afectando parte de la ciudad de Loreto (barrio Centro)

de 10:00 a 13:00 hs afectando parte de la ciudad de Frías (comprendido entre Carlos Monti (N), Eva Perón, Sáenz Peña y Las Heras).

Lunes 25 de agosto:

de 09:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de El Polear y Solares Eco Pueblo (dpto. Banda)

09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de El Zanjón (dpto. Capital).