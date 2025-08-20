Battaglia fulminó a Riquelme y el Consejo: “Algunos me cuestionaban si Varela debía jugar”

El exentrenador de Boca Juniors reveló que desde la dirigencia había presiones para que Alan no sea titular. Además, dejó en claro sus diferencias el actual presidente y no descartó sumarse a un frente opositor en las próximas elecciones.

Hoy 17:42

Sebastián Battaglia rompió el silencio y volvió a apuntar contra la dirigencia de Boca Juniors. En diálogo con Boca de Selección, el exentrenador del Xeneize prácticamente confirmó los rumores de 2022 sobre las presiones internas que existían respecto al entonces juvenil Alan Varela, hoy figura del Porto y recientemente citado a la Selección Argentina.

"Algunos me llegaron a cuestionar por qué Varela tenía que jugar, y hoy Varela es vendido al Porto y citado a la Selección con un presente enorme. ¿El Consejo o los periodistas? Cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace", lanzó Battaglia, en una frase que sonó como un claro mensaje hacia el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme.

El conflicto se originó en 2022, cuando Varela atravesaba diferencias contractuales con el club. En ese contexto, Battaglia decidió ponerlo de titular tras la lesión de Pol Fernández en un partido ante Arsenal, algo que, según trascendió, no cayó bien en la dirigencia, que habría “sugerido” que juegue Esteban Rolón. Ese episodio, sumado a otros roces internos, fue una de las causas que derivaron en la salida del DT, despedido de manera sorpresiva en una estación de servicio.

Además, Battaglia recordó otro momento tenso: la noche en la que Riquelme entró al micro de los jugadores tras una derrota con Gimnasia para darles un discurso. “Yo estaba en conferencia de prensa y me enteré después. Si Román hubiese sido jugador, no se hubiese bajado. No estuvo bien, podría haberlo hecho al otro día. No fue una charla mala, pero para el afuera queda raro. Al que no le jode es porque no tiene sangre”, afirmó.

Por último, el exentrenador dejó abierta la puerta a la política del club, admitiendo que mantiene charlas con Jorge Reale, excandidato en los últimos comicios: “Hace 20 años que lo conozco a Jorge. Charlamos mucho de fútbol y proyectos. Boca es mi casa, fue todo en mi vida. Siempre motiva pensar en cosas nuevas. Estamos proyectando ideas para el futuro”.