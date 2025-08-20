Central Córdoba quiere seguir haciendo historia en su visita a Lanús por la Sudamericana

El elenco de Omar De Felippe va con la ventaja del 1 a 0 a favor al encuentro de vuelta de los octavos de final y buscará meterse en la siguiente fase del certamen internacional. Se miden desde las 21:30. Escúchalo por Radio Panorama,

Hoy 19:28

Central Córdoba defiende el 1-0 conseguido en el Madre de Ciudades y sueña con meterse entre los ocho mejores del continente en su visita a Lanús por la vuelta de los octavos de final. El partido se jugará este jueves desde las 21:30 en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje confirmado y la expectativa de todo Santiago.

El presente del Ferroviario

El equipo dirigido por De Felippe llega al choque con un invicto de ocho partidos, recibió cuatro goles en ese lapso. La ilusión es total: el Ferroviario va por un paso histórico que podría cambiar el rumbo de la institución en el plano internacional.

Lanús, obligado a revertir la serie

El Granate llega a este partido con la obligación de dar vuelta el 0-1 de la ida. El equipo de Mauricio Pellegrino atraviesa un buen momento y acumula victorias importantes en la Liga Profesional y la Copa Argentina, pero sabe que Central Córdoba no le dejará espacios.

Si Lanús gana por un gol de diferencia, la serie se definirá por penales; si lo hace por dos o más, avanzará directo a los cuartos de final.

Posible formación de Central Córdoba

Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia.

DT: Omar De Felippe.