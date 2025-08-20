Ingresar
Fin del sueño copero: Central Córdoba perdió en los penales ante Lanús y se despidió de la Sudamericana

El elenco de Omar De Felippe perdió 1-0 en la vuelta y, tras el global 1-1, fue derrotado 4-2 en la tanda desde los doce pasos.

Hoy 00:57
Central Córdoba

Central Córdoba luchó hasta el final, pero no pudo seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana. En La Fortaleza, el equipo dirigido por Omar De Felippe cayó 1-0 ante Lanús en el tiempo regular, resultado que igualó la serie tras el 1-0 conseguido en Santiago. La clasificación se definió por penales, donde el Ferroviario perdió 4-2 y se despidió del certamen internacional.

El partido fue muy disputado. Central Córdoba tuvo sus chances para liquidar la serie, pero sobre el final, a los 90+1’, Aquino marcó el gol que le dio vida al Granate y forzó la definición desde los doce pasos. En la tanda, Verón y Cufré fallaron los dos primeros disparos, mientras que Galván y Vera convirtieron los suyos.

Por el lado de Lanús, hubo total efectividad: Bou, Izquierdoz, Marcich y Moreno anotaron para sentenciar la clasificación. Con esta derrota, Central Córdoba queda eliminado, pero se va con la frente en alto tras una serie muy pareja ante uno de los candidatos al título.

