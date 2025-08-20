En vivo: Central Córdoba quiere seguir haciendo historia en su visita a Lanús por la Sudamericana

El elenco de Omar De Felippe va con la ventaja del 1 a 0 a favor al encuentro de vuelta de los octavos de final y buscará meterse en la siguiente fase del certamen internacional. Se miden desde las 21:30. Escúchalo por Radio Panorama.
Central Córdoba defiende el 1-0 conseguido en el Madre de Ciudades y sueña con meterse entre los ocho mejores del continente en su visita a Lanús por la vuelta de los octavos de final. El partido se jugará este jueves desde las 21:30 en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje confirmado y la expectativa de todo Santiago. Escúchalo por Radio Panorama.
