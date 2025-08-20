Ganó USD 2 millones con el tenis, ahora es modelo en OnlyFans y cobra mil dólares por cita

“Me ha empoderado”, expresó Sachia Vickery que combina su actividad en la plataforma desde 2025 con la disciplina que practica, desde hace 16 años, de manera profesional.

Si no fuera tenista, hubiera sido bióloga marina o médica. Sachia Vickery inició su anhelo de ser deportista durante su infancia, cuando su abuela le obsequió una raqueta. Disputó su primer torneo profesional hace 16 años y llegó a ser Top 100, alcanzando el N° 73 el 30 de julio de 2018, pero nunca logró replicar en la élite sus seis títulos en el ámbito de la ITF. Hoy, su actualidad la enmarca en el número 559 del escalafón femenino, aunque reparte su tiempo entre esta disciplina y otra profesión, muy lejana a las dos alternativas que figuran en su biografía de la página oficial de la WTA.

Vickery tomó la decisión de incursionar en el contenido para adultos, ya que ofrece material sensual en la plataforma OnlyFans, donde su primer posteo se remonta al 13 de enero pasado. “El contenido es demasiado picante para Instagram: suscríbete y compruébalo por ti mismo. Tu tenista profesional favorita. Mi contenido más picante está disponible en PPV (pagar para ver) en los mensajes directos”, figura en su descripción. Todas las personas mayores de edad pueden acceder al contenido a cambio de USD 12.99 por mes. Cabe destacar, solo las personas que abonen están autorizadas a darle “likes” a las publicaciones, y varios posteos superan los 70 me gusta.

Sachia Vickery

Incluso, promocionó su cuenta a través de Instagram, perfil seguido por casi 40 mil followers, con imágenes de ella posando en ropa interior dentro de una cancha. “¿Alguien quiere tenis? Gran proyecto y características próximamente”, adjuntó a ese mensaje. Su nuevo rumbo económico la llevó a despuntar su oficio de modelo ante las cámaras con fotografías sugerentes que inviten a sus fanáticos a pagarlas, luego de haber embolsado más de dos millones de dólares a lo largo de su carrera con la raqueta en la mano.

A principios de este año, la deportista de 30 años se refirió a esta decisión en su vida en charla con el podcast Black Spin Global: “Sigo jugando al tenis, mi carrera sigue en marcha, pero también quiero hacer cosas más allá del tenis. Estoy empezando a explorar más oportunidades en las redes sociales”.

Más adelante, puntualizó en su participación dentro de la plataforma, en la que ella establece sus propios límites a la hora de cómo mostrarse frente a desconocidos: “Obviamente, hay distintos niveles en OnlyFans. Hay atletas como Nick (Kyrgios) y Alex (Muller) que van a publicar principalmente contenido de tenis y después está el otro extremo, que no es mi caso. Yo estoy en un punto intermedio”. “Lo abrí en enero y creció muy rápido. Ser tenista definitivamente ayudó a mi difusión. Estoy en una etapa en la que no muestro todo, pero me siento lo suficientemente cómoda. Me va muy bien”, manifestó.

Sachia Vickery

A raíz de su aparición en Flushing Meadows para competir en la Qualy del Abierto de los Estados Unidos, Sachia Vickery se sinceró frente a sus críticos en un intercambio de preguntas y respuestas en Instagram: “Tengo la mente muy abierta y no me importa lo que la gente piense de mí… además, es el dinero más fácil que he ganado y disfruto hacerlo”. Las declaraciones recogidas por el diario británico Daily Mail también detallaron un cambio de pensamiento de la protagonista por la revolución que despertó en la plataforma: “Nunca volveré a hablar mal de las chicas en OnlyFans en mi vida. Porque la cantidad que gané en los primeros dos días me abrumó. Realmente estoy sorprendida”.

Incluso, en ese ida y vuelta lanzó una llamativa confesión, al asegurar que pide una transferencia de USD 1.000 para verse con hombres. “Ya no tengo citas gratis debido al comportamiento de los hombres, ahora necesito un depósito previo a la cita, envíenme 1.000 y podemos hacerlo realidad”, sorprendió.

La “primera jugadora de tenis femenino” en OnlyFans, según como la publicitó esa empresa en sus redes oficiales, dejó una frase concluyente sobre el cambio que experimento por su llegada al sitio: “Me ha empoderado”.

Su elección generó detractores por su trabajo fuera de las pistas, algo que no le preocupa en el día a día: “Obviamente, recibo algunos comentarios negativos pero eso es normal. Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá críticas. Si no hiciera nada, igual recibiría críticas, así que prefiero estar en la plataforma y ganar dinero”. En este sentido, reveló que algunas personas la han atacado por su color de piel o su apariencia física: “Siempre he sido franca sobre el odio racial que recibo en internet y el bodyshaming. Soy muy abierta con muchos temas”.

De esta manera, la oriunda de Florida se sumó a un movimiento que ya tiene como grandes figuras de la web al australiano Nick Kyrgios y el francés Alexandre Muller. El oceánico irrumpió en 2023 con motivo de que sus fans vieran “todas sus facetas” después de una lesión que lo alejó de las canchas. Por otro lado, el europeo ostenta actualmente el mejor ranking de su carrera (38), se autodefine como “el tenista profesional más sexy” y llegó a lucir el logo de la plataforma en su equipamiento.

En el presente, Sachia Vickery busca acceder al cuadro principal del US Open, el Grand Slam que más ha jugado en su trayectoria con seis participaciones y donde ha llegado como máximo a la segunda ronda. Estuvo seis meses sin jugar porque su último partido sucedió en febrero pasado, en México, pero no le pesó en su regreso para lograr una estupenda victoria contra la ucraniana Anastasiia Sobolieva (272). Ahora, debe enfrentar a la alemana Ella Seidel (105) y, de ganar, chocará contra la australiana Destanee Aiava (168) o la lituana Justina Mikulskytė (152) por un lugar en el main draw.