Mitre e Independiente de Fernández abren la 7ª fecha de la Liga Santiagueña

El duelo se disputará desde las 16, Mirá todos los detalles de la programación en la nota.

Hoy 20:28

La Liga Santiagueña de Fútbol pone en marcha este jueves la 7ª fecha del Torneo Clausura, con partidos desde el jueves 21 hasta el lunes 25 de agosto. Todos los equipos buscarán sumar puntos para seguir en la pelea por el campeonato en cada una de las categorías.

Jueves 21

  • Mitre vs. Independiente de Fernández – Cancha CAM
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)

Viernes 22

  • Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético)
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)
  • Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino
    Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

  • Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25

  • Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H.
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

