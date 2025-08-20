Mitre e Independiente de Fernández abren la 7ª fecha de la Liga Santiagueña
El duelo se disputará desde las 16, Mirá todos los detalles de la programación en la nota.
Hoy 20:28
La Liga Santiagueña de Fútbol pone en marcha este jueves la 7ª fecha del Torneo Clausura, con partidos desde el jueves 21 hasta el lunes 25 de agosto. Todos los equipos buscarán sumar puntos para seguir en la pelea por el campeonato en cada una de las categorías.
Jueves 21
Mitre vs. Independiente de Fernández – Cancha CAM Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)
Viernes 22
Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético) Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)
Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)
Domingo 24
Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
Lunes 25
Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H. Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)