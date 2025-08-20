Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 AGO 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Mitre e Independiente de Fernández abrieron la 7ª fecha con un empate en La Banda

No hubo goles entre el elenco de Walter González y el de Marcos Carrizo, en el duelo que abrió una nueva jornada de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:55

Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, Mitre e Independiente de Fernández empataron 0 a 0 en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura correspondiente a la Zona B en el Predio Deportivo de Produnoa. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mitre llegó a 7 unidades y se ubica 6º con el registro de una victoria, 4 empates y 2 derrotas. En la próxima jornada enfrentará a Instituto Santiago 

Por su parte Independiente ahora suma 12 puntos y se mantiene momentáneamente 3º en la tabla producto de 3 victorias, 3 empates y una derrota. La siguiente fecha enfrentará a Vélez como local.

En el partido de Reserva, también hubo empate, fue 3 a 3.

Jueves 21

  • Mitre 0-0 Independiente de Fernández

Viernes 22

  • Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético)
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)
  • Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino
    Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

  • Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25

  • Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H.
    Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)


TEMAS Club Atlético Central Córdoba Club Atlético Mitre Club Atlético Sarmiento Club Atlético Defensores de Forres Club Atlético Independiente de Fernández Club Sportivo Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Siniestro vial en el Bº Los Flores: un motociclista fue hospitalizado tras ser atropellado por una combi
  2. 2. El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío
  3. 3. Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile
  4. 4. Detuvieron a un enfermero por intentar obtener fentanilo con una receta falsa en un hospital de La Banda
  5. 5. Un niño de 6 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por una moto en el barrio Siglo XIX
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT