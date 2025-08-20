Mitre e Independiente de Fernández abrieron la 7ª fecha con un empate en La Banda

No hubo goles entre el elenco de Walter González y el de Marcos Carrizo, en el duelo que abrió una nueva jornada de la Liga Santiagueña.
Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, Mitre e Independiente de Fernández empataron 0 a 0 en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura correspondiente a la Zona B en el Predio Deportivo de Produnoa.
Mitre llegó a 7 unidades y se ubica 6º con el registro de una victoria, 4 empates y 2 derrotas. En la próxima jornada enfrentará a Instituto Santiago
Por su parte Independiente ahora suma 12 puntos y se mantiene momentáneamente 3º en la tabla producto de 3 victorias, 3 empates y una derrota. La siguiente fecha enfrentará a Vélez como local.
En el partido de Reserva, también hubo empate, fue 3 a 3.
Jueves 21
- Mitre 0-0 Independiente de Fernández
Viernes 22
- Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético)
Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)
- Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández
Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
- Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE
Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
- Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino
Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)
Domingo 24
- Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres
Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
- Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes
Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
- Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente
Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
- Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez
Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
Lunes 25
- Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H.
Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)