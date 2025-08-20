Mitre e Independiente de Fernández abrieron la 7ª fecha con un empate en La Banda

No hubo goles entre el elenco de Walter González y el de Marcos Carrizo, en el duelo que abrió una nueva jornada de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:55

Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, Mitre e Independiente de Fernández empataron 0 a 0 en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura correspondiente a la Zona B en el Predio Deportivo de Produnoa.

Mitre llegó a 7 unidades y se ubica 6º con el registro de una victoria, 4 empates y 2 derrotas. En la próxima jornada enfrentará a Instituto Santiago

Por su parte Independiente ahora suma 12 puntos y se mantiene momentáneamente 3º en la tabla producto de 3 victorias, 3 empates y una derrota. La siguiente fecha enfrentará a Vélez como local.

En el partido de Reserva, también hubo empate, fue 3 a 3.

Jueves 21

Mitre 0-0 Independiente de Fernández

Viernes 22

Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético)

Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)

– Cancha CC (Sintético) Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas) Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández

Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

– Cancha Sp. Fernández Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local) Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE

Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

– Cancha AyE Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local) Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino

Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres

Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

– Cancha Atlético Forres Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local) Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes

Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

– Cancha Estudiantes Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local) Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente

Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

– Cancha Independiente Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local) Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez

Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25

Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H.

Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)



