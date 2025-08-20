El libro de San Francisco Solano, publicado en 1735, reaparece en Perú con un guiño a la tierra de Mama Antula

Fue rescatado el valioso material tras rigurosas verificaciones. Un especialista dio detalles en Noticiero 7. Ingresá a la nota y mirá la entrevista completa.

Hoy 22:09

Un ejemplar del libro “El Sol y Año Feliz del Perú, San Francisco Solano, Apóstol y Patrón Universal de dicho Reyno”, impreso en Lima en 1735, fue recuperado en Argentina luego de que se lo diera por perdido durante décadas. La obra, escrita por el fraile Pedro Rodríguez Guillén, había sido robada de los franciscanos de Lima y apareció en una tienda virtual, donde se subastó por 3.200 dólares.

Gracias a una alerta del Ministerio de Cultura en 2020 y un operativo judicial en Buenos Aires, el valioso material fue decomisado y, tras rigurosas verificaciones, ya se encuentra bajo custodia de la Biblioteca Nacional del Perú.

El licenciado santiagueño José Torres Argañaráz, entrevistado por Noticiero 7, destacó la importancia del hallazgo y dio detalles del contenido de la obra. Señaló que el texto incluye relatos sobre San Francisco Solano, quien habría vivido en Santiago del Estero hacia 1590.

“En sus páginas cuenta que, teniendo noticias de rencores y enemistades en Santiago, vino caminando desde Perú. Al entrar a la ciudad, con gran y poderosa eficacia, condujo a la perpetua paz y amistad”, explicó, subrayando la relevancia histórica y espiritual del relato.

libro

Además del libro, se localizaron otros documentos de gran valor, entre ellos un escrito del obispo San Alberto, figura cercana a Mama Antula. Torres Argañaráz remarcó que existen muy pocos ejemplares de esta obra y que su recuperación constituye un hito para el patrimonio cultural de la región. También recordó que en Santiago del Estero aún se conservan la capilla y la celda donde vivió el santo, un legado tangible que vincula la memoria local con el rescate internacional de esta pieza única de la historia.