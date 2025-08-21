Wanda Nara confirmó que La China Suárez está embarazada de Mauro Icardi: “Me llamó él y me lo dijo”

La conductora regresó a la Argentina y aprovechó un encuentro con periodistas para dar la tremenda noticia: su exmarido espera un hijo con la actriz.

Hoy 12:25

Recién llegada a la Argentina, Wanda Nara lanzó una bomba y aseguró que Eugenia "La China" Suárez está embarazada y que quien se lo contó fue Mauro Icardi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde Ezeiza, la mediática reveló que habló por teléfono recientemente con el futbolista y que él le dijo que "está intentando ser feliz".

"Quizá muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos...", deslizó Wanda en referencia a un posible embarazo de la actriz.

Al ser consultada por la veracidad de la información, Nara explicó: "Me lo contó él, me llamó por un montón de cosas, no voy a hablar cosas que a mí no me pertenecen".

"No es una bomba es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo...", agregó.

Luego frente a la pregunta de por qué Mauro la elige a ella para dar esta novedad, la mayor de las hermanas Nara retrucó: "No sé por qué me lo cuenta, a mí me gustaría que cumpla las órdenes judiciales, como por ejemplo, empezar terapia que son necesarias".

Acto seguido, la conductora dio detalles de las novedades del divorcio con el jugador de fútbol y la batalla judicial por la tenencia de las hijas que tienen en común.

Sobre la deuda por alimentos que mantiene Icardi con Isabella y Francesca, Wanda precisó: "Creo en la Justicia y es un derecho de mis hijas, no estoy pidiendo nada para mí, me acusan de cosas que no son verdad, si yo realmente debiera algo, ya estaría embargada".

Cabe recordar que, días atrás, Mauro fue inscripto por orden judicial en el registro de deudores alimentarios por no pagar la obra social ni la escuela de sus hijas.

A su vez, también decretaron un embargo sobre la famosa “casa de los sueños” en Nordelta por una suma de 110.000 dólares como compensación por alimentos a pedido de Wanda.

Por otro lado, el documento explica que, si Icardi regresa a la Argentina, no podrá salir nuevamente hasta cumplir con el pago de la deuda alimentaria.

Sobre esto, Wanda adelantó: "El acuerdo que tenemos es que él viene en septiembre, si todos los jugadores tienen libre, él podría venir, cada uno ve sus prioridades".