Hoy 12:29

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron conversaciones con entidades médicas y organizaciones internacionales para preparar la evacuación de la población de Gaza hacia el sur, ante la inminente amenaza de una invasión terrestre. Este movimiento se da tras la reciente orden del primer ministro Benjamín Netanyahu de acelerar los preparativos militares en la ciudad de Gaza, donde cerca de un millón de palestinos se encuentran refugiados. La ofensiva israelí tiene como objetivo desarmar a Hamas y liberar a los rehenes israelíes.

En las últimas horas, oficiales de la Administración de Coordinación y Enlace con Gaza (COGAT) se reunieron con representantes del sector salud y organizaciones internacionales para coordinar los traslados médicos. Estos oficiales explicaron que se están adaptando las infraestructuras hospitalarias en el sur de Gaza para recibir a los heridos del norte, y están incrementando la entrada de equipos médicos ante la creciente demanda de ayuda humanitaria.

Un funcionario de COGAT detalló: “La evacuación completa de Gaza hacia el sur requiere de un plan para trasladar el equipamiento médico y atender a todos los pacientes en los hospitales del sur”. La preparación para esta evacuación incluye también la disposición de hospitales de campaña y el aumento del personal sanitario en la zona.

El avance de las FDI hacia el norte de la ciudad de Gaza es claro: el ejército israelí ya controla importantes sectores de la ciudad, como las zonas de Zeitún y Yabalia, mientras continúan los bombardeos aéreos y los ataques aéreos sobre la zona. Las Fuerzas de Defensa de Israel han movilizado a 60.000 reservistas para reforzar la ofensiva y continuar con la destrucción de los bastiones de Hamas.

Hamas, por su parte, ha acusado a Israel de bloquear los esfuerzos de mediación internacional para una tregua, y de no mostrar interés en negociar una solución pacífica. La organización terrorista declaró que el primer ministro Netanyahu es el principal obstáculo para cualquier acuerdo, criticando su falta de voluntad para liberar a los rehenes y alcanzar una solución duradera.

Según los últimos informes, en los 22 meses de conflicto iniciados en octubre de 2023, las FDI han tomado aproximadamente el 75% de la Franja de Gaza, y más de 62.000 palestinos han perdido la vida, entre ellos más de 18.000 menores. La destrucción en la zona es devastadora, y cerca de dos millones de personas se encuentran desplazadas, muchas viviendo en condiciones de extrema pobreza en campamentos improvisados.

Mientras el conflicto continúa, las organizaciones humanitarias alertan sobre el colapso de la infraestructura en Gaza, con la falta de recursos médicos y la insuficiencia de suministros básicos. En este contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel han subrayado su compromiso de garantizar la atención médica y el traslado seguro de la población a medida que la presión sobre Gaza se intensifica.