Milei tras el rechazo de su veto en Diputados: “El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”

El Presidente abrió su presentación en la última jornada del Council de las Américas con un duro cuestionamiento a los diputados que rechazaron el veto de la Emergencia en Discapacidad. Acusó a los representantes de Unión por la Patria de tener “solo una agenda, la de quebrar al Estado”.

Javier Milei le hizo fuertes críticas a la oposición, luego del rechazo en Diputados a su veto de la Emergencia en Discapacidad: “El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”.

El Presidente dijo que esa sesión fue “un espectáculo macabro”, y acusó a los diputados de Unión por la Patria de tener “solo una agenda, la de quebrar al Estado”. Hizo estas declaraciones ante empresarios, en el cierre del Council de las Américas.

Milei redobló las críticas contra el kirchnerismo, luego del fuerte revés en la Cámara baja: “Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso. Enfrente tenemos el Congreso secuestrado por el kirchnerismo, que solo responde a sus intereses. Solo tienen una agenda, quebrar al Estado. No tienen otra intención que volver al país al peor momento del 2023. Quieren destruir al país, romper la economía, porque saben que la suya siempre va a estar. Siempre vivieron de la política, se aumentaron los sueldos a gusto”.

El mandatario además defendió a los que llamó “83 héroes que defendieron el equilibrio fiscal” en la sesión del miércoles en la Cámara Baja, frente a los que volvió a tildar de “degenerados fiscales”, por haber impulsado proyectos resistidos por el Gobierno, que confirmó que vetará si se convierten en leyes, por su impacto fiscal.

Milei dijo que el kirchnerismo “no conoce en carne propia lo que es sufrir un país con inflación, caos económico, sin oportunidades laborales ni horizonte, porque siempre vivieron de la política, todos en su familia y amigos viven del Estado”.

Sostuvo que el espacio liderado por la exmandataria Cristina Kirchner ve una gran oportunidad en la destrucción económica: “Para ellos, cada pobre es una oportunidad de acumular más poder, por eso los multiplican y no quieren que salgamos del pozo”.

Aprovechó además para llamar a votar a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y planteó que si ganan en esa oportunidad le pondrán “el último clavo al cajón del kirchnerismo”.

El Presidente planteó: “Estamos en año electoral. Si miran los números de las encuestas entenderán lo que pasa. Estamos en un momento bisagra, con la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo”.

Finalmente, redobló las críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Desdobló las elecciones porque no puede enfrentar al Gobierno de manera genuina”. El Presidente advirtió: “El 7/9 es una fecha importante, porque el kirchnerismo va a tirar todo ahí. Intentarán todo tipo de fraude, voto cadena, urna embarazada, punteros que compran colegios, más el fraude de las candidaturas testimoniales, intendentes tirando todo el aparato”.