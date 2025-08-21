Echeverri fue presentado en Bayer Leverkusen y el club avanza por Equi Fernández

El Diablito ya posó con la camiseta número 9 y el conjunto alemán está muy cerca de cerrar la llegada del exvolante de Boca.

Claudio “Diablito” Echeverri fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen. El chaqueño, surgido de las inferiores de River Plate, llega a préstamo por un año, sin opción de compra, y utilizará la camiseta número 9. Su debut podría darse este sábado a las 10.30, cuando el último subcampeón de la Bundesliga reciba a Hoffenheim en condición de local.

El juvenil argentino, cuyo pase pertenece al Manchester City, no estaba en los planes de Pep Guardiola para esta temporada, pese a su gran actuación en el Mundial de Clubes, donde marcó un golazo de tiro libre ante Al-Ain. Los Citizens querían cederlo al Girona, pero Echeverri no lo consideró un destino ideal. La Roma también mostró interés, aunque pretendía incluir una opción de compra, algo que el City rechazó. Finalmente, Bayer Leverkusen presentó la oferta más convincente: préstamo por un año y cobertura total del salario, lo que facilitó el acuerdo.

Pero las novedades en el conjunto alemán no terminan allí. Según informó el periodista Fabrizio Romano, Leverkusen está muy cerca de cerrar la incorporación de Ezequiel “Equi” Fernández, mediocampista surgido de las inferiores de Boca Juniors. Los términos contractuales con el jugador ya están acordados y solo resta que el club alemán llegue a un acuerdo final con Al Qadsiah, equipo saudí con el que el volante disputó 37 partidos, anotó un gol y brindó cuatro asistencias en la última temporada.

Con Echeverri, Exequiel Palacios y la posible llegada de Equi Fernández, el Bayer Leverkusen refuerza su presencia argentina y apuesta fuerte para competir en la Bundesliga y en los torneos europeos.