Pedro Delgado será titular en Los Pumas ante los All Blacks

El santiagueño estará desde el arranque en el XV inicial que Felipe Contepomi eligió para el segundo partido del Rugby Championship.

Hoy 18:37

Los Pumas confirmaron su formación titular para enfrentar a los All Blacks este sábado en el estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Rugby Championship, y la gran noticia para Santiago del Estero es que Pedro Delgado será titular. El pilar santiagueño, que suma 5 caps con la celeste y blanca, se mete en la historia y buscará ser protagonista en un duelo de máxima exigencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El entrenador Felipe Contepomi realizó solo dos cambios respecto al equipo que cayó 41-22 en Córdoba: Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró, mientras que Juan Martín González ingresará por Marcos Kremer. El resto del equipo se mantiene, y Delgado ocupará el puesto de hooker con el objetivo de fortalecer el scrum y aportar potencia en el juego corto, clave ante un rival de jerarquía mundial.

Este compromiso será especial para Los Pumas, que buscarán su primera victoria histórica como locales. Si bien Argentina logró tres triunfos ante Nueva Zelanda en los últimos años, ninguno se dio en suelo argentino. Ahora, con el respaldo de su gente en el Fortín de Vélez, el seleccionado intentará lograr un hito para el rugby nacional.

El partido comenzará a las 18:10 y será transmitido por Disney+. Además, será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en Argentina durante el campeonato, mientras que Sudáfrica y Australia abrirán la jornada desde las 12:10.

Formación titular de Los Pumas vs. All Blacks:

Vivas; Montoya (C); Delgado; Molina; Rubiolo; González; Matera (VC); Oviedo; García; Albornoz; Carreras; Chocobares; Cinti; Delguy; Mallía (VC).

Suplentes: Ruiz, Tetaz Chaparro, Sclavi, Petti, Kremer, Benítez Cruz, Santiago Carreras y Piccardo.