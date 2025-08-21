Alerta amarilla por fuertes vientos en Santiago del Estero para el viernes 22 de agosto

Esta alerta se enmarca dentro de un escenario de inestabilidad climática que afecta al centro y norte del país.

Hoy 19:24

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por vientos intensos en sectores de Santiago del Estero, entre los que se incluyen los departamentos de: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Estas regiones podrían experimentar ráfagas de viento de entre 30 y 50 km/h, con posibilidad de alcanzar picos de hasta 75 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde.

Contexto nacional

Esta alerta se enmarca dentro de un escenario de inestabilidad climática que afecta al centro y norte del país. En diversas provincias de la región hay advertencias por tormentas, vientos fuertes e incluso fenómenos de ciclogénesis que agravan las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones a la comunidad:

Evitar actividades al aire libre, especialmente en horarios de mayor intensidad del viento.

Asegurar objetos sueltos o estructuras que puedan volarse.

No resguardarse bajo árboles, postes o estructuras que puedan ser inestables.

Seguir las actualizaciones oficiales y mantener una mochila de emergencia preparada.