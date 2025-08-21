Ingresar
Alerta amarilla por fuertes vientos en Santiago del Estero para el viernes 22 de agosto

Esta alerta se enmarca dentro de un escenario de inestabilidad climática que afecta al centro y norte del país.

Hoy 19:24

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por vientos intensos en sectores de Santiago del Estero, entre los que se incluyen los departamentos de: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Estas regiones podrían experimentar ráfagas de viento de entre 30 y 50 km/h, con posibilidad de alcanzar picos de hasta 75 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde.

Contexto nacional

Esta alerta se enmarca dentro de un escenario de inestabilidad climática que afecta al centro y norte del país. En diversas provincias de la región hay advertencias por tormentas, vientos fuertes e incluso fenómenos de ciclogénesis que agravan las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones a la comunidad:

Evitar actividades al aire libre, especialmente en horarios de mayor intensidad del viento.

Asegurar objetos sueltos o estructuras que puedan volarse.

No resguardarse bajo árboles, postes o estructuras que puedan ser inestables.

Seguir las actualizaciones oficiales y mantener una mochila de emergencia preparada.

