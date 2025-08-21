Boca define el equipo para enfrentar a Banfield: Russo evalúa un cambio clave en la formación

El Xeneize viene de golear a Independiente Rivadavia y su entrenador mantiene casi todo el once, pero analiza una modificación en la mitad de la cancha.

Hoy 20:14

Tras la victoria 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, Boca Juniors llega con confianza al duelo frente a Banfield en La Bombonera. El equipo mostró solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y efectividad en ataque, algo que Miguel Ángel Russo destacó especialmente en este tramo de la temporada.

Sin embargo, el entrenador evalúa un solo cambio respecto al once que jugó la última fecha. Alan Velasco, que entró desde el banco y marcó un gol, podría ser titular en lugar de Carlos Palacios. El DT quedó muy conforme con su rendimiento y analiza darle la chance desde el arranque.

Por lo demás, Russo mantiene su apuesta por el doble nueve con Edinson Cavani y Miguel Merentiel, dupla que le brinda potencia ofensiva y sacrificio. Además, confía en la solidez que mostró la defensa y en la experiencia de Leandro Paredes para conducir el mediocampo.

La posible formación de Boca ante Banfield sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.