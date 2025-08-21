Destacan en Humanidades los aportes del ILFyA “para el resguardo de nuestros antepasados”

Autoridades reconocieron los aportes durante el acto realizado por el 72° aniversario del prestigioso espacio de investigación.

Hoy 21:07

Autoridades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE destacaron los aportes del Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología (ILFyA) “para el resguardo de nuestros antepasados”, en el marco de un emotivo acto en el que se celebró el 72° aniversario de este prestigioso espacio de investigación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia desarrollada en el Salón de Usos Múltiples estuvo encabezada por la vicedecana de Humanidades, Sandra Moreira; el director del ILFyA, Carlos Bonetti, quienes estuvieron acompañados por Julia Lund y Héctor Andreani, integrantes de los equipos de investigación; así como también representantes de instituciones y organismos educativos y sociales del medio.

En este marco, Sandra Moreira brindó las palabras de bienvenida y puso de relieve el trabajo que lleva adelante el ILFyA al afirmar que “es un lugar de resguardo de nuestra historia, de nuestros antepasados; por eso nos resulta significativo reconocer sus aportes porque son importantes no solo a nivel Facultad, sino a nivel provincial”.

Asimismo, afirmó que “toda su trayectoria es de gran valor histórico y eso algo que nos genera orgullo por el reconocimiento que tiene”, al tiempo que recordó “los aportes realizados por José Togo y Luis Garay durante el tiempo que estuvieron a cargo de la dirección”.

También reconoció en el instituto “un lugar de formación, son numerosas las investigaciones que llevan adelante a partir del impulso que se dio con trabajos de extensión y es algo que agradecemos este compromiso con la educación superior y la producción de conocimiento porque resulta importante como Facultad contar con un espacio en el que reconozcamos nuestra historia y podamos pensarnos”.

Por su parte, Bonetti agradeció el acompañamiento de quienes se sumaron al acto al expresar que “celebrar estos 72 años de existencia tiene que ver con celebrar la continuidad en un contexto muy complicado para las ciencias en general y, en particular, para las ciencias sociales”.

También es un contexto muy complicado para los sujetos con los que nosotros trabajamos históricamente que son las comunidades indígenas y campesinas que están siendo vulneradas en todos sus derechos básicos, territoriales, educativos, culturales, lingüísticos y demás; por lo tanto, esta celebración tiene que ver con eso.

Tras la ceremonia protocolar, se realizó un brindis y se habilitó una muestra del fotógrafo santiagueño Gustavo Tarchini, fallecido recientemente y quien trabajó activamente con equipos del ILFyA.