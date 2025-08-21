Dr. López Alzogaray recibió la visita protocolar del Dr. Gil Lavedra

El encuentro entre el presidente del Superior Tribunal de Justicia y el reconocido jurista se dio en un ambiente de cordialidad y respeto.

El Dr. Federico López Alzogaray mantuvo hoy un encuentro protocolar con el Dr. Ricardo Gil Lavedra, ocasión en la que intercambiaron ideas y reflexiones sobre la importancia de la justicia y la democracia para la sociedad argentina.

El visitante estuvo acompañado por el Dr. Carlos Lugones Aignasse, ex vocal de la máxima instancia judicial de Santiago del Estero.

El reconocido jurista se encuentra en nuestra provincia porque fue invitado para disertar en el marco de los 40 años del Juicio a las Juntas Militares, debido a que integró como juez de la Cámara Federal Criminal de la Capital, el tribunal que juzgó a las Juntas Militares durante el año 1985.

Esta actividad que tiene lugar en el Salón Auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

Entre sus múltiples actividades profesionales y como funcionario, se destaca haber ocupado la titularidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre los años 1999 y 2000.

También ejerció la profesión de abogado de manera independiente, participando en casos de trascendencia pública.

Actualmente, es profesor consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.