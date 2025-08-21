El Tribunal Electoral provincial realizó la audiencia de control de candidaturas

En cumplimiento del cronograma electoral, esta mañana los apoderados de las listas, inscriptas para los comicios del 26 de octubre, revisaron los legajos.

Hoy 21:57

La audiencia de control y oposición de las listas de candidatos inscriptos para las elecciones provinciales y municipales, que tendrán lugar en octubre próximo, se desarrolló esta mañana con normalidad.

Efectivamente, el presidente del Tribunal Electoral de Santiago del Estero, Dr. Federico López Alzogaray, abrió el acto invitando a los apoderados de las alianzas y partidos políticos a revisar la documentación oportunamente presentada en la Secretaría Electoral.

Junto al titular del cuerpo se encontraban en el estrado el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate; el fiscal general de la Provincia, Dr. Luis De la Rua y las autoridades de la Secretaría Electoral, Dres. María José Moyano y Luis Cantizano.

Una vez finalizado el contralor, se cedió la palabra a los apoderados, para luego dar por concluida la audiencia.

En cuanto a la continuidad del cronograma electoral, el miércoles 3 de septiembre, a las 24 horas, vencerá el plazo para la presentación de modelo de las boletas electorales de cada fuerza política participante.

Cabe señalar que el domingo 26 de octubre se elegirá gobernador y vice; 40 diputados provinciales; tres senadores y tres diputados nacionales. Además, en las ciudades de Villa Atamisqui, Clodomira y Beltrán, se sufragará para los cargos de intendente y concejales, mientras que se votará para comisionado municipal en más de 130 localidades.