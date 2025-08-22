Omar De Felippe tras la eliminación: "Mientras duró fuimos felices"

El técnico destacó que, a pesar de la derrota, el equipo mostró carácter en la competencia.

Hoy 00:58

Luego de la eliminación de Central Córdoba en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras perder por 4-2 en la tanda de penales ante Lanús, Omar De Felippe hizo un análisis del encuentro. El técnico destacó que, a pesar de la derrota, el equipo mostró carácter y orden táctico, manteniendo la serie equilibrada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El balance es buenísimo para un equipo como este que haya llegado hasta esta instancia, le agradezco a los pibes por el esfuerzo, nos plantamos de igual a igual, entendimos como iba a ser el partido, en el error iba a venir el gol y sobre el final lo hicieron lo que le dio la posibilidad de los penales. Ejecutaron bastante bien ellos. Ahora hay que poner la cabeza en el torneo, esto es así, uno gana y el otro pierde. Cuando los errores te marcan los resultados te duele", abrió el entrenador tras la eliminación.

Además, agregó: "Nos quedamos con lo mejor, nos llevamos muchas alegrías y el orgullo de pararnos de igual a igual contra cualquiera. Por momentos tuvimos una linda ida de juego y a veces fuimos superados. Me llevo una linda experiencia, esta tiene algo especial porque es un equipo muy humilde. Les agradezco a todos, sé que hicieron lo mejor, mientras duró fuimos felices y hoy nos tocó queda afuera", remarcó.

Por último, el entrenador expresó: "En la semana yo pateo penales y las meto en el ángulo, pero siempre les digo a los jugadores que cuando están las manitos atrás del arco todo cambia. Es fútbol es algo hermoso porque vos tenés que trabajar para sacar adelante estos partidos. Siempre digo que el fútbol es personalidad pura, obvio que trabajamos penales, tiros libres jugadas de salida, todo, como trabajan los entrenadores", cerró.