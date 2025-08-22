Mató a su padre tras una discusión por drogas y escondió el cuerpo en el freezer durante una semana

El crimen ocurrió en Resistencia, Chaco, donde Marcos Gauna, de 27 años, mató a su padre, Rogelio Gauna, de 65, tras una discusión por la venta de bienes familiares para comprar drogas.

Un hecho macabro sacudió el barrio Vélez Sarsfield de Resistencia, Chaco, cuando el cuerpo de Rogelio Gauna, de 65 años, fue encontrado en el freezer de su hogar, una semana después de su muerte. El principal sospechoso del crimen es su hijo Marcos Antonio Gauna, de 27 años, quien, según las investigaciones, mató a su padre tras una fuerte discusión sobre la venta de bienes familiares para comprar drogas.

La denuncia por la desaparición de Rogelio Gauna fue presentada por su otro hijo, quien, al no poder comunicarse con él durante varios días, alertó a la policía. Al ingresar a la casa, los agentes encontraron una escena aterradora: el cuerpo de Rogelio estaba oculto en el freezer, evidenciando el intento del presunto homicida de ocultar el crimen.

El crimen ocurrió el 14 de agosto, y tras un trabajo exhaustivo por parte de la policía, Marcos Gauna fue demorado en su casa. Inicialmente, el joven intentó desviar la investigación con versiones contradictorias, pero finalmente confesó el asesinato. La fiscal Candela Valdez ordenó su detención por homicidio, mientras que se llevaban a cabo las pericias para esclarecer con exactitud los detalles del crimen.

El caso también involucra un operativo que incluyó a personal del Gabinete Científico, Bomberos, y el Departamento de Cibercrimen, quienes investigaron las cámaras de seguridad de la zona. El Móvil Tanatológico trasladó el cuerpo de Rogelio Gauna al Instituto Médico Forense para la autopsia, que confirmará las causas exactas de la muerte.