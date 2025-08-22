La Justicia le negó la libertad condicional a Erik Menéndez tras 36 años del parricidio

La Junta de revisión de California rechazó la solicitud de libertad condicional de Erik Menéndez, quien cumple prisión perpetua por el asesinato de sus padres junto con su hermano Lyle en 1989.

Erik Menéndez, condenado a prisión perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, no logró obtener la libertad condicional, según lo decidido por la Junta de revisión de California. En una audiencia virtual realizada el jueves 21 de agosto, un día después de que se cumplieran 36 años del crimen, se determinó que Erik representa un "riesgo irrazonable de peligro para la sociedad". La audiencia duró alrededor de 10 horas, con la participación de representantes de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles y testimonios de diversos testigos del caso.

Desde el Centro Correccional de San Diego, donde se encuentra recluido, Erik intentó convencer a la Junta de que "no reincidirá" y de que es "responsable de los crímenes". A pesar de sus declaraciones, las autoridades judiciales consideraron que sus promesas no eran suficientes para concederle la libertad. Como resultado, Erik deberá esperar al menos tres años para solicitar una nueva audiencia sobre su libertad condicional.

En este contexto, la única alternativa que le queda a Erik es que el gobernador del Estado intervenga y decida revocar el fallo. Si el mandatario decide intervenir, podría otorgar a Erik una salida de la prisión, según informó la agencia EFE.

Por otro lado, el caso de Lyle Menéndez, hermano de Erik y también condenado por el parricidio, será analizado por la Junta de revisión el viernes 22 de agosto. Aunque su audiencia será tratada por separado, la reciente decisión sobre Erik anticipa un pronóstico poco favorable para Lyle, lo que sugiere que es poco probable que obtenga una resolución distinta.

El caso de los Menéndez sigue siendo uno de los parricidios más notorios de Estados Unidos, donde ambos hermanos fueron condenados por matar a sus padres en un crimen que conmocionó al país y generó controversia en torno a sus motivos, incluyendo las alegaciones de abuso emocional y físico durante su infancia.