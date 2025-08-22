Sube el precio del pan a partir del primero de septiembre en Santiago del Estero

Este incremento responde a la necesidad de ajustar los costos de producción ante el aumento de materias primas, como harina, levadura y gas, que impactan directamente en el precio final del producto.
Gabriel Llanos, referente del sector panaderil en Santiago del Estero, confirmó en una entrevista con Radio Panorama que el precio del pan aumentará a partir del 1 de septiembre. Este incremento llega luego de que el pan no experimentara una suba desde el mes de abril. Según Llanos, el aumento de los insumos y el ajuste de precios en diversos productos durante los últimos meses obligaron a tomar esta decisión.
"Todo subió en estos meses, por lo que nos reunimos a nivel nacional y con el Centro Industrial Panaderos de Santiago del Estero para acordar que el precio del kilo de pan será de $3.000", detalló Llanos.
