Sube el precio del pan a partir del primero de septiembre en Santiago del Estero

Este incremento responde a la necesidad de ajustar los costos de producción ante el aumento de materias primas, como harina, levadura y gas, que impactan directamente en el precio final del producto.

Hoy 11:05

Gabriel Llanos, referente del sector panaderil en Santiago del Estero, confirmó en una entrevista con Radio Panorama que el precio del pan aumentará a partir del 1 de septiembre. Este incremento llega luego de que el pan no experimentara una suba desde el mes de abril. Según Llanos, el aumento de los insumos y el ajuste de precios en diversos productos durante los últimos meses obligaron a tomar esta decisión.

"Todo subió en estos meses, por lo que nos reunimos a nivel nacional y con el Centro Industrial Panaderos de Santiago del Estero para acordar que el precio del kilo de pan será de $3.000", detalló Llanos.

