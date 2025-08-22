Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 AGO 2025 | 24º
X
Locales

Sube el precio del pan a partir del primero de septiembre en Santiago del Estero

Este incremento responde a la necesidad de ajustar los costos de producción ante el aumento de materias primas, como harina, levadura y gas, que impactan directamente en el precio final del producto.

Hoy 11:05

Gabriel Llanos, referente del sector panaderil en Santiago del Estero, confirmó en una entrevista con Radio Panorama que el precio del pan aumentará a partir del 1 de septiembre. Este incremento llega luego de que el pan no experimentara una suba desde el mes de abril. Según Llanos, el aumento de los insumos y el ajuste de precios en diversos productos durante los últimos meses obligaron a tomar esta decisión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Todo subió en estos meses, por lo que nos reunimos a nivel nacional y con el Centro Industrial Panaderos de Santiago del Estero para acordar que el precio del kilo de pan será de $3.000", detalló Llanos.

Este incremento responde a la necesidad de ajustar los costos de producción ante el aumento de materias primas, como harina, levadura y gas, que impactan directamente en el precio final del producto.

TEMAS Economia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fin del sueño copero: Central Córdoba perdió en los penales ante Lanús y se despidió de la Sudamericana
  2. 2. River sufrió con Libertad, pero pasó por penales y jugará cuartos de la Libertadores
  3. 3. Ingeniero de firma local denunció el robo de $61 millones y documentos de dos municipios
  4. 4. Omar De Felippe tras la eliminación: "Mientras duró fuimos felices"
  5. 5. Un tiempo para este viernes 22 de agosto en Santiago del Estero: ventoso y con 27ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT