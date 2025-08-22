Gerardo Zamora y Elías Suárez realizaron un recorrido por las importantes obras que se ejecutan en Las Termas

El gobernador junto al jefe de Gabinete, y demás autoridades provinciales, hicieron una visita este viernes por las distintas obras en ejecución de la ciudad.

Hoy 13:22

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, y el vicegobernador Carlos Silva Neder, hizo este viernes un recorrido por la obra en ejecución de un barrio de 102 viviendas en Las Termas de Río Hondo, cuya construcción había sido iniciada por la Nación, pero que luego fue reactivada con fondos aportados por la provincia.

Junto con el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid, y el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, Augusto Du Bois, también fue visitado un complejo donde están en marcha los trabajos para otras 570 viviendas tipo departamento y la nueva terminal de ómnibus diseñada para la creciente demanda del principal centro turístico de la provincia.

Las 102 viviendas mencionadas corresponden a un total de 3.570 que actualmente se están construyendo en todo Santiago del Estero y que se llevan adelante gracias a la reactivación de obras que realizó el Gobierno Provincial con fondos propios.

En tanto, los 570 departamentos en construcción están ubicados en la zona norte de la ciudad y cuentan con estacionamiento techado y todos los servicios básicos, obra que es financiada en un ciento por ciento por la provincia con el objeto de cubrir la demanda habitacional de Las Termas.

Luego, junto al presidente del Consejo Provincial de Vialidad, José Alfano, se hizo un recorrido por la futura terminal de ómnibus, obra que tiene un avance del 78% sobre una superficie de 8.900 metros cuadrados con un diseño moderno y servicios que le darán un salto de calidad a la ciudad para recibir a los turistas.

En la visita se pudo apreciar el sector del estacionamiento de autos particulares, también el área destinada a boleterías, las 12 plataformas para los colectivos, el ingreso, entre otras dependencias.