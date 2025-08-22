“Debemos levantarnos rápido y mirar lo que viene”, dijo Lucas Abascia después del golpe en la Sudamericana

El defensor Ferroviario se mostró dolido tras la eliminación ante Lanús en octavos de final del certamen internacional.

Hoy 14:19

Tras la dura eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Lanús, el defensor Lucas Abascia expresó sus sensaciones sobre el presente de Central Córdoba y dejó en claro que el plantel está dolido, pero con la mente puesta en recuperarse rápido.

"Buscarle algo positivo es difícil, no lo vamos a encontrar por la bronca y desilusión, teníamos el partido controlado en el primer tiempo y en el complemento nos metimos atrás. Estoy contento y orgulloso de este grupo", abrió el defensor.

Además, agregó: "Hay que tratar de levantarse rápido, tenemos que estar preparado para eso. Venimos haciendo las cosas bien, pero debemos levantarnos rápido y mirar lo que viene".

Sobre la final pendiente ante Vélez, dijo: "Queremos seguir haciendo historia y sumándole estrellas al club. Vamos a ir por todo", cerró.