La Municipalidad de La Banda refuerza sus políticas de inclusión a través de actividades participativas

Cabe destacar, que el área de Discapacidad realiza un servicio gratuito de asesoramiento permanente en sus oficinas ubicadas en calle Alberdi N° 123 de lunes a viernes de 7 a 13 y de 14 a 19.

Hoy 15:47

La Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informó que se encuentran a disposición de toda la comunidad de La Banda varias actividades gratuitas para las personas con discapacidad.

En este sentido, desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se impulsan políticas de gestión para que la inclusión sea una herramienta que esté presente en todas sus formas en los diferentes sectores de la comunidad bandeña.

Al respecto, la directora del área, Alejandra Nallar, señaló: “Entendiendo que es necesario ofrecer espacios diversos y alternativos para poder acompañar a las necesidades y desafíos de las personas con discapacidad, desde nuestra área se encuentran vigentes cuatro talleres totalmente gratuitos”.

“Contamos con el taller ´Construir inclusión´ que está destinado a las familias de personas con discapacidad, con el objetivo de crear un espacio de contención y de acompañamiento que se va coordinando de acuerdo a las necesidades de los vecinos que se acercan a nuestras oficinas para solicitar contención y asesoramiento”.

“De igual manera tiene lugar los martes y jueves de 14.30 a 17, el taller denominado ‘Arte para Incluir' para adultos con discapacidad. Además, los miércoles se ofrece un espacio para niños con discapacidad donde se realizan actividades lúdicas para estimular las habilidades para el aprendizaje como lo son la memoria, la atención y la habituación”, agregó Nallar.

“Finalmente, se desarrolla también el curso de formación en Lengua de Señas Argentinas (LSA) como parte del espacio formativo Una banda de señas que ofrece nuevas alternativas de comunicación para toda la comunidad, tanto en el sector público como privado”, finalizó.

