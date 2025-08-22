Córdoba: un hombre recibió 15 disparos en Villa Martínez y lucha por su vida

Fue emboscado y recibió los disparos en plena calle. La Justicia trabaja para identificar a los responsables.

Un hombre resultó gravemente herido tras recibir múltiples disparos en el interior de una casa en la ciudad de Córdoba. La víctima permanece internada en grave estado y por el momento no hay detenidos.

Fuentes policiales indicaron que el salvaje ataque ocurrió en una casa ubicada en la intersección de la calle Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, en el barrio Villa Martínez, al oeste de la capital de la provincia.

En el lugar, la Policía procedió al secuestro de 15 vainas servidas calibre 9 milímetros, lo que da cuenta de la intensidad del ataque.

Personal de emergencias médicas del servicio 107 brindó las primeras atenciones a la víctima, quien fue diagnosticado con numerosas heridas de bala y trasladado al Hospital Municipal de Urgencias, donde ingresó al quirófano en estado crítico.

La fiscal del Distrito 4, Andrea Martin, responsable de la investigación, ordenó la intervención del Departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba para trabajar en el caso, según señalaron fuentes policiales consultadas por este medio. Por el momento se desconocen los datos de la víctima y si en el lugar hubo algún tipo de robo.